Япония обратится к компаниям с просьбой не платить рублями за газ из России

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В Бразилии госпитализирован президент страны Жаир Болсонару. Причиной стал «дискомфорт». Главе государства проведут обследование и сделают анализы. Об этом сообщил новостной портал G1 со ссылкой на информацию министра коммуникаций Фабиу Фарию.

Президент Жаир Болсонару вечером в понедельник был переведен в больницу вооружённых сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего «дискомфорта», — сообщило СМИ. Ночь президент проведёт в больнице. По словам...