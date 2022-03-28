Япония обратится к компаниям с просьбой не платить рублями за газ из России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:58, 29 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов от российской стороны. При этом он выразил сомнение в том, что контракты с японскими компаниями подпадают под это требование, сообщает ТАСС.
В соответствии с договорённостями на уровне «Большой семёрки» (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования, — подчеркнул Мацуно.
В настоящее время 8,8% от всего японского импорта СПГ поставляется из России.
Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни. Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.