РИА: «Яндекс» не собирается перевозить сотрудников из России в Израиль

Офис «Яндекса» в Москве / Фото Maria Pomelnikova / Shutterstock.com

Представители «Яндекса» опровергли слухи о переносе штаб-квартиры из Москвы в Тель-Авив, пишет РИА Новости. Также руководство российской компании не собирается перевозить своих сотрудников в Израиль на фоне начала военной спецоперации. Ранее в израильской газете Calcalist появились слухи о предположительном передислоцировании главного офиса и работников «Яндекса».

«Яндекс» после сообщений, что якобы готовится к переезду в Израиль, заявил, что не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или перевозить команду из России, — указали в источнике.

Журналисты делового издания Calcalist взяли интервью у генерального директора компаний «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором тот рассказал о желании перевезти своих работников в Тель-Авив. По словам инсайдеров, Волож обратился к израильскому премьер-министру Нафтали Беннету, для того чтобы добиться послаблений для российских специалистов с трудоустройством в другой стране.

Я принял решение перенести глобальную штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авив и привезти в Израиль многие сотни разработчиков, инженеров и технологов, — как утверждается, заявил Волож в письме израильскому премьеру.

Ранее «Яндекс» приостановил часть инвестиций внутри России и за её пределами. При этом в компании рассказали о намерении инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в РФ, включая поисковые технологии, транспортные и стриминговые сервисы, а также облачные технологии. Компания также продолжит выполнять все обязательства перед партнёрами и сохранит анонсированные программы поддержки.