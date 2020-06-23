Эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы России отметить 75-летие со Дня Победы. Традиционный парад на Красной площади был перенесён с 9 мая на 24 июня. Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне в интервью NEWS.ru объяснил причины, по которым представители страны не смогут принять участие в праздничных мероприятиях, и рассказал о важности сохранения исторической памяти. Также израильский дипломат поделился личной историей и поведал о судьбе своего отца, ушедшего добровольцем в Красную Армию.

Вторая мировая война и искажение истории

— Господин временный поверенный, в Москве 24 июня пройдет парад Победы. На каком уровне будет представлен Израиль?

— В Израиле совсем недавно было сформировано новое правительство, первостепенная цель которого — работа над проблемами, связанными с коронавирусом. К сожалению, в Израиле, как и в других странах, их достаточно много. Из-за COVID-19 наши лидеры пока не совершали международных визитов. Так что я исхожу из того, что и в Москву будет очень сложно приехать.

Яков Ливне twitter.com/IsraelinRussia

— Годовщина победы во Второй мировой войне стала причиной исторических споров между Россией и Польшей. Обе стороны обвинили друг друга в искажении истории. Варшава, в частности, заявила о том, что СССР наравне с фашистской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В США позднее «забыли» включить Россию в список стран-победительниц. Видите ли вы в таких заявлениях политическую подоплеку?

— Вторая мировая война стала настоящей трагедией для целого поколения. Нам всем необходимо понимать, какие события произошли в тот период. Я согласен с президентом Владимиром Путиным, который написал в своей статье о недопустимости искажения истории и необходимости основываться на фактах. Мы хорошо знаем, что происходило во время Второй мировой войны. Сейчас информация о событиях тех лет находится в открытом доступе. Нужно исходить из реальных фактов, даже если они, как сказал Владимир Владимирович, могут быть кому-то неудобны. Историю невозможно заново выдумать. Её надо знать, как хорошее, так и плохое.

— Издание «Гаарец» писало, что Израиль готов пойти на искажение истории ради поддержания отношений с Россией. Речь шла, в частности, о церемонии в Яд Вашем, на которой выступал президент Владимир Путин. Как вы можете это прокомментировать?

— Визит президента Путина в Израиль в январе этого года был важным моментом для достижения взаимопонимания между Израилем и Россией по вопросу Второй мировой войны и Холокоста. Мы в Израиле хорошо знаем и помним, кто воевал в этой войне, и кто в ней победил. Мы не забыли, какую страшную цену заплатил советский народ. Президент Путин в своём выступлении в Яд Вашем говорил о гибели 27 миллионов советских людей. Из них около 10% были евреями, которые стали жертвами Холокоста. Ещё полмиллиона евреев воевали в рядах Красной армии, больше 160 тысяч были офицерами, более 200 тысяч евреев пали на поле боя. Так что, мы хорошо знаем, что было во время этой войны, и понимаем, что искажать факты никак нельзя.

Kremlin Pool/Global Look Press

Борьба с отрицанием Холокоста

— Как в Израиле оценивают позицию России по Холокосту? Можно ли говорить в целом о наличии между Россией и Израилем взаимного признания позиций друг друга по Холокосту и Второй мировой войне?

— Я думаю, в настоящий момент в наших странах очень схожее понимание событий Второй мировой войны и её причин. То же касается и самой большой трагедии в истории еврейского народа — Холокоста, в результате которого были убиты шесть миллионов евреев. В советские времена Холокост нельзя было обсуждать. Эти события замалчивались, о них не знали, не говорили. Мы очень рады, что ситуация изменилась коренным образом. Сейчас в России открыто говорят о Холокосте и немало делают для того, чтобы увековечить память о нём. Израиль и Россия выступают против попыток ревизионизма событий Второй мировой войны. Я думаю, что это — часть нашей совместной истории, то, что нас объединяет.

DB NARA Harry Miller/Global Look Press

— Какие шаги предпринимает Израиль для того, чтобы бороться с попытками переписать историю, в том числе с отрицанием Холокоста? Могла бы Россия перенять опыт Израиля?

— Для нас это — очень важная тема. Прежде всего, в Израиле, ещё с начала 1950-х годов предпринимаются законодательные шаги для борьбы с попытками переписать историю. Так, в 1950 году одним из первых был принят закон о суде над нацистами и их пособниками. Именно на основании этого закона в 1961 году был осуждён и приговорён к смерти оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман. Он — единственный человек, приговорённый к смерти в Израиле. В 1959 году был принят закон о Дне памяти жертв Холокоста, а в 1986 году — закон о запрете отрицания Холокоста. Он обеспечивает правовую базу для борьбы с таким опасным феноменом, как отрицание массового уничтожения евреев.

К сожалению, мы слышим преступные высказывания иранского руководства об отрицании Холокоста на международной арене и считаем, что все здравомыслящие страны должны относиться к подобным явлениям соответствующим образом. Согласно принятому Кнессетом закону, День Победы ежегодно отмечается 9 мая. Также мы празднуем День Победы по еврейскому календарю 26 ияра 5705 года. Это та дата, на которую выпало 9 мая 1945 года. Это единственное событие, которое мы отмечаем дважды в году. Также 27 января мы отмечаем Международный день Холокоста. Этот день был выбран ООН по нашей инициативе, как дань памяти освобождению лагеря смерти Аушвиц солдатами Красной армии. Мы рады, что он отмечается более чем в шестидесяти странах по всему миру, в том числе и в России. Такие шаги важны как на национальном, так и на международном уровне.

Важен и учебный процесс. Если мы не будем знать нашу историю, то другим людям будет легче попытаться её изменить. Сегодня в Израиле изучение страшных событий тех лет является обязательной частью учебной программы. Израильские старшеклассники ездят в Польшу и другие страны, чтобы увидеть мемориальные комплексы на местах лагерей смерти и лучше понимать причины Холокоста. Это то, над чем нам с Россией стоило бы работать вместе.

Kay Nietfeld

Совместные усилия по сохранению исторической памяти

— Можно ли ожидать совместных действий Израиля и России в противостоянии попыткам переписать историю? И вы в самом начале упомянули статью президента Путина. На ваш взгляд, какой вклад она внесла в дискуссию об исторической памяти?

— Я думаю, что это — важная статья, которая показывает то внимание, которое уделяется в России этим, как я уже говорил, самым трагическим страницам, как и российской, так и еврейской истории. Нашим странам нужно сотрудничать хотя бы потому, что события тех лет стали страшной трагедией как для евреев, так и для россиян. Мы уже это делаем, и я уверен, продолжим делать в будущем.

— В последнее время в ряде европейских стран началась борьба с памятниками советским героям Великой Отечественной войны. Как такие действия оценивают в Израиле? Какую роль монументы играют в сохранении исторической памяти?

— Я могу рассказать, как обстоят дела в Израиле. В первые годы после Второй мировой войны мы начали ставить памятники, чтобы увековечить вклад Красной армии в победу над нацистами. Этот процесс продолжается, в последние годы он заметно активизировался. Так, в 2012 году был открыт мемориальный комплекс в городе Нетания, посвящённый подвигу Красной армии и советских солдат. В церемонии принял участие президент Путин. В январе 2020 года во время очередного визита в Израиль российский лидер вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным открыл монумент «Свеча памяти», посвящённый героям блокады Ленинграда. Такие шаги на государственном уровне показывают, что в Израиле ценят решающий вклад Красной армии в победу над нацистами. Мы помним о нём и никогда не забудем.

Личные переживания

— Насколько для вас лично важно сохранение исторической памяти с учетом того, что ваш дед был в рядах Красной армии? Могли бы вы немного рассказать о его судьбе?

— Мой отец вырос на Украине, война застала его в городе Ровно, когда ему было 18 лет. Он, как и многие, пошёл добровольцем в Красную армию и прошёл всю войну. В звании офицера он проложил путь на танке от Ленинградского фронта до Вены. Мой отец довольно редко рассказывал о том, что видел на войне. К сожалению, уже много лет его нет в живых. Сегодня нам удалось найти информацию на сайте министерства обороны «Подвиг народа», о боях, в которых он принимал участие, и полученных им орденах. Для меня и моей семьи Вторая мировая война — это не что-то абстрактное. К сожалению, большая часть оставшихся на Украине родственников моего отца погибла от рук нацистов и их пособников. Мой отец узнал об этом после войны и нёс этот груз всю жизнь.

— Премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько лет назад принял участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Не было ли у вас желания также пройти по улицам российской столицы с портретом вашего деда?

— Думаю, да. «Бессмертный полк» — это очень важный метод увековечивания памяти наших предков, воевавших с нацистами и их пособниками; тех, кто остался в живых, и тех, кто погиб. Акция «Бессмертный полк» ежегодно проходит во многих городах Израиля 9 мая. Я этому рад, ведь это ещё раз доказывает связь между нашими народами. Памятное шествие проходит не по указанию правительства, идея родилась совершенно спонтанно, после того, как акция была запущена в России и является своего рода народной поддержкой нашей совместной памяти.

— Проводит ли посольство Израиля просветительскую работу в России?

— Если говорить о теме Холокоста, то несомненно. Мы, совместно с нашими российскими друзьями и коллегами, проводим работу с образовательными учреждениями, оказываем поддержку мероприятиям, посвящённым этой теме. В этом году мы планировали организовать крупное событие, связанное как с 75-летием Победы, так и с днём нашей независимости, чтобы почтить память тех, кто воевал, и тех, кто пал в бою. К сожалению, из-за ситуации с распространением коронавируса это не было осуществлено. Но я уверен, что у нас впереди ещё много возможностей отдать должное тем, кто спас от коричневой чумы не только наши народы, но и всё человечество. 75-летие Победы — это наш общий праздник, и я хочу поздравить с ним всех ветеранов, их родных и близких.