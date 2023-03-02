Ядерный ответ США: что за новый вид военных операций разрабатывают в России Российские военные разрабатывают новый вид операций с возможностью использования ядерного потенциала для защиты от возможной агрессии США и НАТО

Фото: shutterstock

Российские военные разрабатывают новый вид операций с возможностью использования ядерного потенциала, но операции такого рода могут быть осуществлены только в целях защиты от возможной агрессии со стороны США. Статью на эту тему в журнале «Военная мысль» опубликовали заместитель командующего РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов. Операция защиты, как предполагают авторы статьи, закончится нанесением неприемлемого ущерба агрессору с помощью ядерного потенциала. Военные эксперты прокомментировали NEWS.ru эти разработки.

В чем заключается план США?

Авторы статьи полагают, что США планируют уничтожить Россию с помощью «стратегической многосферной операции», включающей применение ядерного оружия. Планы эти, по их мнению, продиктованы тем, что Вашингтон постепенно теряет мировое влияние и ему ничего не остаётся, кроме как выработать агрессивный политический курс против извечного противника — Москвы. Американские власти видят в России главную угрозу своему международному положению, более того, они считают, что именно позиция Москвы и её действия станут главной причиной разгрома США.

Генерал-лейтенант Фазлетдинов и полковник Лумпов предполагают, что операция США против России на начальном этапе может включить использование сил глобального удара. Американские военные прогнозируют в результате этого удара поражение около 65–70% ядерных сил РФ. Вероятны удары по уничтожению систем ПРО, и только после этого будет нанесен «минимально достаточный ядерный удар по РФ с целью её уничтожения».

Фото: US Army Запуск из ракетного модуля класса «земля — земля» (SSMM) на борту прибрежного боевого корабля USS Montgomery (LCS 8) варианта «Индепенденс»

Российские военные выступили с предупреждением, что Вооружённые силы РФ активно разрабатывают перспективную форму стратегического применения воздушных сил, так называемую операцию стратегических сил сдерживания. Она означает, что в ответ против агрессора будут использованы современные «стратегические наступательные и оборонительные, ядерные и неядерные вооружения с учётом новейших военных технологий». Предполагается, что после мгновенного отражения глобального удара произойдёт подавление глобальной системы управления противоракетной обороной США и НАТО с целью исключить попытки уничтожения в воздухе баллистических ракет. Закончится ответная операция, как предполагают авторы статьи, нанесением «неприемлемого ущерба» агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Российская ответная атака

В статье подчёркивается, что России необходимо продемонстрировать Вашингтону, что она способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном этапе стратегической многосферной операции НАТО. Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для них ущерба.

Американские планы по уничтожению Россию с помощью ядерного оружия на самом деле разработаны лишь с целью запугать Россию, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Эскалация конфликта c Западом вполне реальна. Но даже если будут нанесены удары по целям, например по польским военным аэродромам обычным оружием, не говоря про тактическое ядерное, США остановятся. Они не хотят умирать за Польшу или Украину, — убеждён Александров.

По мнению эксперта, «лозунг о том, что в ядерной войне нет победителей, — это устаревший миф, который появился во времена „позднего Брежнева“ и имел политическую направленность».

Тогда ядерная война в Европе нашей стране была невыгодна. Вооружённые силы СССР имели превосходство над НАТО в обычных силах. Если бы НАТО в случае возможной войны не применяла ядерное оружие, то тогда мы однозначно могли их победить. Но натовская концепция быстрого реагирования предусматривала на определённом этапе применение тактического ядерного оружия для сдерживания советского наступления. Чтобы не допустить этого, чтобы выработать в западном обществе невосприимчивость к теме ядерного оружия, был выдуман лозунг о том, что нет победителей в ядерной войне, — заключил эксперт.

В каком состоянии сейчас ядерные силы РФ

Разработка плана по нанесению ядерного удара по России, возможно, опирается на гипотезу некоторых западных экспертов о том, что ядерные силы России якобы утратили боеготовность. Даже решение Кремля о приостановке ДСНВ сторонники такой точки зрения объяснили нежеланием показывать «отсталые» ядерные объекты американцам.

Фото: МО РФ Стратегический ракетоносец Ту-95МС

Военный эксперт Александр Хроленко назвал в беседе с NEWS.ru эти высказывания большим заблуждением.

На самом деле в США высокопоставленные военные хорошо знают, что с ядерным оружием в России полный порядок. Не зря ведь на днях министр армии США Кристин Вормут призвала правильно оценивать существующие военные возможности России. Она подчеркнула, что Ракетные войска стратегического назначения не участвуют в украинском конфликте, их потенциал серьёзен. Что касается статьи в «Военной мысли», то это напоминание Западу: РВСН имеют конкретный план оперативного уничтожения США и НАТО, — считает Хроленко.

Сценарий противостояния

По мнению авторов статьи в «Военной мысли», конфликт между Москвой и Вашингтоном может состоять из трех этапов:

Первый. Военные действия РФ и США в ходе внезапного массированного контрсилового нападения США средствами обычного мгновенного глобального удара (ОМГУ) — этап «отражения».

Второй. Военные действия РФ и США при подавлении и прорыве глобальной системы ПРО США средствами группировки стратегических неядерных сил РФ — этап «прорыва».

Третий. Военные действия РФ и США по обмену ядерными ударами в условиях функционирования частично сохранившихся после первых двух этапов систем ПРО — этап «возмездия».