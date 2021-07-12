«Я здесь в плену»: Фридман пожаловался, что у него нет денег на уборку дома

Основатель Альфа-Банка миллиардер Михаил Фридман заявил, что он чувствует себя в плену после введения санкций со стороны Запада. Бизнесмен пояснил, что сейчас находится в Лондоне, его счёт заблокирован и он никуда не может поехать. Также он посетовал на то, что в данный момент ему нечем заплатить за уборку дома, сообщает Bloomberg Businessweek.

Я здесь в плену, — признался предприниматель.

Олигарх подчеркнул, что после блокировки счетов ему необходимо получить разрешение на трату денег у британского правительства. Расходы Фридмана могут ограничиться суммой в размере 2500 фунтов стерлингов (около $3300) в месяц, отметили в американском издании.

Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития ещё с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно, — заявил миллиардер.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев попали в санкционные списки Великобритании. Как сообщает МИД Соединённого Королевства, их активы заморожены, въезд на территорию страны им запрещён.

С момента начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела санкции против 13 российских олигархов, теперь их количество возросло до 20. Также под рестрикции попали более 220 физических и юридических лиц, а всего в санкционном списке Лондона числится более 500 физических и юридических лиц из РФ.

О начале военной спецоперации по «демилитаризации» Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.