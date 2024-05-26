«Я испытываю страх»: россиянка в Турции живет в подвале из-за арендатора İhlas: россиянка полтора года живет в подвале из-за судебной тяжбы с арендатором

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Россиянка Жанна Худякова пожаловалась на судебные тяжбы с арендатором, который не освобождает квартиру на протяжении полутора лет, пишет İhlas. Из-за этого она была вынуждена поселиться в складском помещении дома, где располагается ее квартира. Спустя год разбирательств суд обязал арендатора освободить жилье, однако он обжаловал решение. Поэтому женщина продолжает жить в подвале.

Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале. Уже 1,5 года я живу на складе жилого дома, где нет воды, электричества, кухни, туалета, ванной. Он [арендатор] комфортно живет в меблированной квартире с арендной платой в 5 тысяч 700 лир [около 16 тысяч рублей]. Мне здесь трудно, я испытываю страх по вечерам, — поделилась Худякова.

Женщина рассказала, что купила двухуровневую квартиру в районе Коньяалты в Анталье 10 лет назад. Она уехала из Турции и сдала жилье в аренду через агентство недвижимости. Однако арендатор не освободил квартиру по договору. Судебные тяжбы, по словам Худяковой, затянулись из-за незнания правовой системы республики.

Ранее агентство Reuters сообщило, что с начала 2023 года число россиян с видом на жительство (ВНЖ) в Турции сократилось примерно на треть. Отмечается, что в основном они недовольны финансовыми трудностями и проблемами с оформлением ВНЖ. Чаще всего россияне предпочитают выезжать в Сербию и Черногорию.