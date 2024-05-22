Россияне начали покидать Турцию из-за множества проблем Reuters: начался массовый исход россиян из Турции из-за проблем с ВНЖ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

С начала 2023 года число россиян с видом на жительство (ВНЖ) в Турции сократилось примерно на треть, пишет Reuters. По информации агентства, в основном они недовольны финансовыми трудностями и проблемами с оформлением ВНЖ. Чаще всего россияне предпочитают выезжать в Сербию и Черногорию.

В материале говорится, что после начала спецоперации на Украине граждане РФ стали перебираться в Турцию, чтобы спасти свой бизнес от санкций, избежать запретов на поездки в большинство стран Европы и в страхе перед мобилизацией. Однако сейчас их становится все меньше. В конце 2022 года число россиян с ВНЖ в стране составляло 154 тысячи человек, за пять месяцев текущего года оно сократилось до 96 тысяч. В 2022 году россияне открыли в Турции 140 компаний, в 2023 году — всего 68. Кроме того, они сталкиваются с проблемами продления ВНЖ и с отказами в банковском обслуживанием из-за санкций. В Турции также очень высокая инфляция — 70%.

Профессор политологии Стамбульского коммерческого университета Бириз Карачай сообщила агентству, что российские мигранты переезжают в Сербию, Черногорию и даже в страны Латинской Америки, такие как Аргентина и Бразилия.

Экономически, социально и культурно они чувствуют себя близкими к Турции, но Турция сейчас не хочет иметь слишком много иностранцев, — сказала она.

В конце февраля стало известно, что крупные банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из РФ. Опасаясь вторичных санкций, они начали закрывать счета компаниям и физлицам и отказываться от расчетов с Россией. Ранее подобные проблемы возникли с банками Турции и Китая.