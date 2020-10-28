WSJ: Трампа в 2016 году пытались очернить при помощи россиянки с Кипра

https://static.news.ru/photo/963a2a90-1973-11eb-b342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

За составлением досье на Дональда Трампа в 2016 году, которое доказывает якобы имевшие место связи тогдашнего кандидата от республиканцев с Москвой, стояла некая Ольга Галкина, которая работала по заданию британской разведки, пишет Wall Street Journal.

Издание пишет , что несмотря на подробное расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией, которое провёл бывший спецпрокурор по «российскому» делу Роберт Мюллер, источник утверждений о наличии таких связей оставался загадкой на протяжении последних четырёх лет. Мюллер установил, что данные по Трампу и «российскому вмешательству» оказались в руках некоего Кристофера Стила — бывшего агента британских спецслужб. Однако оставалось неясным, как «улики» попали в его руки.

На этот вопрос даёт ответ расследование Wall Street Journal: данные (по Трампу) передала Стилу через своего бывшего одноклассника российский специалист по связям с общественностью 40-летняя Ольга Галкина, утверждает издание.

След россиянки в этом деле был обнаружен в результате анализа записей правоохранительных органов, рассекреченных документов, а также подтверждения личности Галкиной бывшим высокопоставленным чиновником в сфере национальной безопасности США, пишет Wall Street Journal.

Газета уточняет, что в 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, которая принадлежит российскому предпринимателю Алексею Губареву. Отмечается, что к Галкиной обратился её знакомый Игорь Данченко, работавший на Стила. Он попросил россиянку найти информацию о связях Трампа и его окружения с Россией.

Wall Street Journal не без удивления отмечает, что Галкина была вынуждена подтасовать результаты своего расследования и передала через Данченко Стилу информацию о якобы причастности XBT Holding к взлому серверов Демократической партии США.

Отметим, что эти утверждения впоследствии стали почвой как для появления мифа о «российском вмешательстве», так и для утверждений о связях Трампа с Москвой, посредством чего тогдашний кандидат от республиканцев пытался уничтожить репутацию Хиллари Клинтон, инспирировав эту атаку на своих политических противников.

Как сообщал NEWS.ru ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Москве последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов.