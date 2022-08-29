WSJ: Россия поставила Запад в тупик успехами на энергетическом рынке

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Экспорт российской нефти на мировой рынок почти достиг уровня, который был до начала специальной операции на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. Отмечается, что из-за этого страны Запада оказались в тупике после введения санкций против Москвы и отказа от поставок нефти из РФ. По оценкам издания, Россия получает в бюджет в среднем 20 миллиардов долларов ежемесячно, это на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год.

Устойчивость российского нефтяного рынка поставила в тупик страны Запада, которые пытались оказать давление на РФ. Президент России Владимир Путин победил в энергетической битве с Западом, — сказано в публикации.

По словам автора материала, США и их союзники оказались в сложном положении, так как цены на нефть продолжают расти.

Ранее британский журнал The Economist назвал три причины, повлиявшие на то, что экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада. Издание назвало первым фактором грамотные действия Центробанка. Там смогли быстро принять меры по недопущению экономического коллапса. Среди них, в частности, называется удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом, что укрепило рубль и способствовало снижению инфляции.