Взрыв прогремел на электростанции в Иране

https://static.news.ru/photo/6faa2818-c9a4-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hartmut Schmidt/http://imagebroker.com/Global Look Press

Взрыв произошёл на электростанции в центральной иранской провинции Исфахан.

По словам управляющего директора исфаханской энергетической компании, причиной происшествия стал износ трансформатора в Исламабаде, передаёт агентство IRNA.

С конца июня в Иране произошло несколько взрывов и пожаров вокруг военных страны, ядерных и промышленных объектов.

Ранее NEWS.ru писал, что в иранском порту Бушер 15 июля загорелись семь кораблей. Этот инцидент одним из последних в череде странных пожаров и взрывов, охвативших Исламскую Республику летом. Самый примечательный из них — возгорание на ядерном объекте в городе Натанз провинции Исфахан. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что к случившемуся приложили руку Израиль и США. Но тактика саботажа грозит западным державам непредсказуемыми последствиями.