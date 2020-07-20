Взрыв прогремел на электростанции в Иране

Взрыв произошёл на электростанции в центральной иранской провинции Исфахан.
По словам управляющего директора исфаханской энергетической компании, причиной происшествия стал износ трансформатора в Исламабаде,
С конца июня в Иране произошло несколько взрывов и пожаров вокруг военных страны, ядерных и промышленных объектов.
Ранее NEWS.ru писал, что в иранском порту Бушер 15 июля загорелись семь кораблей. Этот инцидент одним из последних в череде странных пожаров и взрывов, охвативших Исламскую Республику летом. Самый примечательный из них — возгорание на ядерном объекте в городе Натанз провинции Исфахан. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что к случившемуся приложили руку Израиль и США. Но тактика саботажа грозит западным державам непредсказуемыми последствиями.
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