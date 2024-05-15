«Вызывают смех»: депутат о наказании для Украины за выходки на Евровидении Депутат Шолохов: Киев использовал искусство в политических целях на Евровидении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шолохов

Искусство не должно использоваться в политических целях, однако Украина считает иначе, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так он прокомментировал новость о том, что украинскую делегацию оштрафовали после музыкального конкурса «Евровидение-2024» за лозунги на футболках. По его словам, организаторы мероприятия поступили последовательно.

Любые решения, касающиеся творческих премий и конкурсов, включая даже Нобелевскую премию, стали абсолютно политизированными. Это не вызывает ни у кого сомнений. Использование творческих «оказий» для политических заявлений, естественно, недопустимо. И даже в правилах самого Евровидения это прописано. Но украинцы уже давно делают все, что считают необходимым, и думают, что это сойдет им с рук. Это также давно известно. Поэтому данный случай — подтверждение тому, что искусство не должно использоваться в политических целях и что организаторы Евровидения на удивление последовательно поступили, — рассказал Шолохов.

По мнению парламентария, заявление украинской певицы Alyona Alyona о том, что за нарушение правил делегация отделалась штрафом, является пиар-ходом. Видимо, Украина решила похвастаться тем, что избежала серьезных последствий, пояснил он.

Казалось бы, слова о том, что им удалось избежать серьезных последствий за такое нарушение, должны вызывать ужас и возмущение. Но на самом деле вызывают лишь смех, — заключил Шолохов.

Ранее Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) заявила, что украинская команда на Евровидении хотела привлечь внимание к ситуации с бойцами ВСУ, которые попали в плен во время боев за Мариуполь весной 2022 года. По словам певицы, затея с футболками была сложной, изготовители полиграфии отказывались печатать принты. Чтобы пронести одежду в зал, ее пришлось надеть под другую.