«Вызов Западу»: политолог о пакте ненападения между странами ШОС Политолог Макаркин: пакт о ненападении между странами ШОС усилит роль Ирана

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Идея о заключении странами ШОС пакта о ненападении является символической инициативой Ирана, чтобы повысить свою роль как в самой организации, так и на мировой арене в целом, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Заключить договор ранее предложил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Рахим Сафави.

Иран также становится членом БРИКС, соответственно, это своего рода вызов Западу. Таким образом власти пытаются показать, что все попытки США изолировать и ослабить Иран не увенчались успехом, — пояснил политолог.

Макаркин отметил, что между отдельными странами ШОС существуют разногласия. В качестве примера он привел Киргизию с Таджикистаном, а также Китай с Индией.

Есть определенные противоречия, например, между Киргизией и Таджикистаном. Есть пограничные проблемы между Китаем и Индией, которые восходят к событиям XX века и до сих пор не урегулированы. Так что теоретически такой договор может иметь и прикладное значение. Но не факт, что этот пакт позволит эти противоречия решить. Хотя ясно, что власти не доведут ситуацию до серьезного военного конфликта, — указал он.

Советник Хаменеи озвучил свое предложение в ходе визита в Китай. По словам генерал-майора Сафави, договор о ненападении призван стать образцом укрепления совместной безопасности и прочного мира среди стран ШОС.

Ранее научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что присоединение Ирана к ШОС закрепило за объединением статус «не-Запада». По мнению политолога, несмотря на то, что ШОС не позиционируется как военный блок, Запад видит в организации антагониста НАТО.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ШОС также имеет Белоруссия.