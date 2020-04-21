Выздоровевший от коронавируса Джонсон поблагодарил Трампа за поддержку

https://static.news.ru/photo/d5373184-83f5-11ea-9963-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 апреля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную координацию в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы британского премьера. Джонсон, который сам переболел коронавирусной инфекцией, поблагодарил Трампа за поддержку и за добрые пожелания, которые американский лидер слал британскому премьер-министру. Стороны также выразили намерение подписать договор о свободной торговле в ближайшее время.

Борис Джонсон выписался из госпиталя 12 апреля. Политик признался, что едва не умер от инфекции и поблагодарил медработников за спасение жизни, передавал NEWS.ru.