Выходец из СССР получил Нобелевскую премию по химии Физик Алексей Екимов получил Нобелевскую премию за открытие в нанотехнологиях

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Нобелевский комитет определил лауреатов премии по химии, ими стали авторы фундаментальных открытий в области нанотехнологий, сообщается на сайте комитета. Нобелевскую премию присудили выходцу из СССР Алексею Екимову, а также американским ученым Луису Брюсу и Мунги Бавенди.

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена Мунги Г. Бавенди, Луи Э. Брюсу и Алексею И. Екимову за открытие и синтез квантовых точек, — сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Екимов является бывшим сотрудником Государственного оптического института имени Вавилова. В 1981 году он получил известность благодаря созданию квантовых точек в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Он вырастил их в стеклах.

Ранее также были определены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали ученые Пьер Агостини (США), Ференц Краус (Германия) и Анн Л’Юилье (Франция). По словам представителей комитета, их открытия дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул.

Лауреатами Нобелевской премии в сфере медицины же стали Каталин Карико и ее коллега Дрю Вайсман. Они удостоены награды за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот. Их достижения помогли другим ученым создать эффективные мРНК-вакцины против коронавирусной инфекции.