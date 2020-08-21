Вучич сообщил о встрече властей Сербии и Косово в США 3-4 сентября

Встреча властей Сербии и самопровозглашённой республики Косово в США состоится 3-4 сентября. Ранее сообщалось о встрече 2 сентября. Об этом президент Сербии Александр Вучич.
Встреча в Белом доме состоится 3 и 4 сентября, возможно присутствие президента США Дональда Трампа, — сказал Вучич в эфире TV Prva.
Прошлое мероприятие по возобновлению диалога между Белградом и Приштиной состоялось 10 июля. С инициативой встречи выступили представители Франции и Германии. В ходе переговоров Вучич и Хоти заявили о готовности действовать для нормализации отношений. После этого президент Сербии в эфире местного телевидения заявил, что требования Косово были «бессмысленными».
Как писал NEWS.ru, Александр Вучич заявил, что диалог между Белградом и Приштиной возобновлён. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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