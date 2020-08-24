Вторая волна COVID-19 грозит повторением «нефтяного кошмара»

Вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз сделали аналитики агентства Wood Mackenzie. Они ухудшили свои предыдущие оценки, согласно которым цена на нефть в 2030 году должна составить $86 за баррель. Европа уже столкнулась с резким ростом числа заболевших, и инвесторы опасаются, что не за горами новый полномасштабный карантин. В таком случае спрос на энергоносители снова упадёт, а вместе с ним и цены.

В предыдущем прогнозе Wood Mackenzie указывалось, что роста цен на нефть и газ до докризисного уровня можно ожидать в 2021 году. Но если восстановление мировой экономики будет отложено до 2022 года из-за второй волны пандемии, то же самое произойдёт и со спросом на энергоносители. В базовом прогнозе агентства предсказывается, что нефть марки Brent в 2030 году будет стоить $86 за баррель, а в случае массовых повторных карантинов эта цифра окажется ниже — $70 за баррель.

Что же касается краткосрочной перспективы, то и в этом случае нефтяной рынок не сулит России ничего хорошего. Даже без учёта риска второй волны аналитики Goldman Sachs считают , что рост спроса на нефть с августа по декабрь существенно замедлится по сравнению с периодом с апреля по июль. Если за весну и начало лето спрос на энергоносители вырос на 12,5 млн баррелей в день, то к декабрю, как ожидается, он увеличится только на 1 млн баррелей в день. К концу года, по мнению экспертов, мировая экономика будет потреблять по 96,3 млн баррелей в день — на 6% меньше, чем до пандемии.

Это замедление объясняется застоем в США, вызванным коронавирусом, лишь небольшим увеличением спроса на авиаперелёты и, наконец, препятствиями к восстановлению экономической активности даже в тех странах, которым удалось обуздать вирус, — уточняет Goldman Sachs.

С ним согласны и норвежские коллеги из агентства Rystad Energy, которые прогнозируют , что спрос на энергоносители в 2020-м не поднимется выше 89,7 млн баррелей в день и будет держаться на уровне 97,1 млн баррелей в сутки в 2021 году. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составляла 99 млн баррелей в день.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё это говорит о том, что цены на нефть в ближайшие месяцы будут держаться примерно на нынешнем уровне и чудес ожидать не стоит. Проблема перенасыщения рынка углеводородов тоже никуда не делась. Во многом текущего подъёма нефтяных котировок удалось добиться за счёт сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако это преимущество может быстро сойти на нет, если один из участников соглашения решит её нарастить.

Эксперимент ОПЕК по наращиванию производства с августа может сыграть с ним злую шутку, учитывая, что спрос на нефть ещё далеко не восстановился, — напоминают в Rystad Energy. — Рынок энергоносителей вернётся к мини-перенасыщению, и переход к дефициту топлива не случится до декабря 2020 года.

Что касается рынка природного газа, то он оказался более устойчивым, чем нефтяной, и после отмены карантинов показал признаки восстановления. Однако, как считают в Wood Mackenzie, вторая волна пандемии приведёт к тому, что спрос на газ по итогам 2020-го упадёт на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Сократится и спрос на СПГ, и это плохая новость для американских производителей, контракты с которыми в последние месяцы массово разрывают европейцы.

Производители с низкими издержками, а именно российский трубопроводный газ в Европе и СПГ в Катаре, будут ключевым фактором роста цен, — полагает Wood Mackenzie.