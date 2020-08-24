Вторая волна COVID-19 грозит повторением «нефтяного кошмара»

Вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз
В предыдущем прогнозе Wood Mackenzie указывалось, что роста цен на нефть и газ до докризисного уровня можно ожидать в 2021 году. Но если восстановление мировой экономики будет отложено до 2022 года из-за второй волны пандемии, то же самое произойдёт и со спросом на энергоносители. В базовом прогнозе агентства предсказывается, что нефть марки Brent в 2030 году будет стоить $86 за баррель, а в случае массовых повторных карантинов эта цифра окажется ниже — $70 за баррель.
Что же касается краткосрочной перспективы, то и в этом случае нефтяной рынок не сулит России ничего хорошего. Даже без учёта риска второй волны аналитики Goldman Sachs
Это замедление объясняется застоем в США, вызванным коронавирусом, лишь небольшим увеличением спроса на авиаперелёты и, наконец, препятствиями к восстановлению экономической активности даже в тех странах, которым удалось обуздать вирус, — уточняет Goldman Sachs.
С ним согласны и норвежские коллеги из агентства Rystad Energy, которые
Всё это говорит о том, что цены на нефть в ближайшие месяцы будут держаться примерно на нынешнем уровне и чудес ожидать не стоит. Проблема перенасыщения рынка углеводородов тоже никуда не делась. Во многом текущего подъёма нефтяных котировок удалось добиться за счёт сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако это преимущество может быстро сойти на нет, если один из участников соглашения решит её нарастить.
Эксперимент ОПЕК по наращиванию производства с августа может сыграть с ним злую шутку, учитывая, что спрос на нефть ещё далеко не восстановился, — напоминают в Rystad Energy. — Рынок энергоносителей вернётся к мини-перенасыщению, и переход к дефициту топлива не случится до декабря 2020 года.
Что касается рынка природного газа, то он оказался более устойчивым, чем нефтяной, и после отмены карантинов показал признаки восстановления. Однако, как считают в Wood Mackenzie, вторая волна пандемии приведёт к тому, что спрос на газ по итогам 2020-го упадёт на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Сократится и спрос на СПГ, и это плохая новость для американских производителей, контракты с которыми в последние месяцы массово разрывают европейцы.
Производители с низкими издержками, а именно российский трубопроводный газ в Европе и СПГ в Катаре, будут ключевым фактором роста цен, — полагает Wood Mackenzie.
В целом же угроза второй волны пандемии — не единственный фактор, негативно влияющий на нефтяные цены. Портал Oil Price
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