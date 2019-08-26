https://static.news.ru/photo/3cae4420-92dd-11e9-9576-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объявил о возможной встрече американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, она может пройти в Польше в конце августа — начале сентября.

Обоих президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать, — заявил Волкер в интервью телеканалу « Прямой ».

При этом дипломат уточнил, что продолжается работа по подготовке визита Зеленского в Вашингтон. Дата пока не согласована.

Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве. На мероприятии будут присутствовать 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей. Также подтверждён визит украинского лидера Владимира Зеленского и ещё 20 глав государств.