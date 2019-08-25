Президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве.
По сообщению «Польского радио», на мероприятии будут присутствовать 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей.
Также подтверждён визит украинского лидера Владимира Зеленского и ещё 20 глав государств.
Как ранее писал News.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой напомнить Европе во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября о сохраняющейся «российской угрозе».