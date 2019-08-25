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Обеспокоенность обширными пожарами в Амазонских лесах выразил Папа Римский Франциск. Об этом он сказал на традиционной воскресной проповеди, сообщила служба печати Святого престола.

Эти «зеленые легкие» имеют жизненно важное значение для всей планеты, — отметил понтифик. Бразильский институт национальных космических исследований сообщил приводит данные, согласно которым с января по август пожары уничтожили более...