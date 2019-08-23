https://static.news.ru/photo/6c6b7796-737f-11e9-85e8-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой напомнить Европе во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября о сохраняющейся «российской угрозе».

Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна ещё раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны, — сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом он выразил особенную благодарность польским властям за то, что они не пригласили на мероприятие президента России Владимира Путина.

Кроме того, Порошенко высказался о возможности возвращения Москвы в «большую восьмёрку». По его мнению, это неприемлемо из-за не выполненных требований Украины.

Крым не возвращён. Донбасс дальше истекает кровью. Москва удерживает за решеткой украинских заложников, — подчеркнул бывший украинский лидер.

Ранее News.ru писал о том, что в ходе встречи в рамках саммита «большой семёрки» лидеры стран-участниц обсудили возможность возвращения к формату «восьмерки» с участием России.