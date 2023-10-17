«Всегда хотели избавиться»: в Совфеде высказались о будущем главы ЕК Сенатор Ковитиди заявила о намерении ЕС отправить фон дер Ляйен на Украину

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает раздражение и осуждение даже в Европе, рассказала NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, глава ЕК единолично принимает решения по важнейшим для Евросоюза вопросам, будучи уверенной в том, что кроме нее достойных политиков нет. И поэтому от нее всегда хотели избавиться в правительстве, пояснила сенатор.

Скандальная «вундерфрау», возомнившая себя королевой Европы, так называют Урсулу фон дер Ляйен в Германии и Брюсселе. Она вызывает раздражение и осуждение. Для оскандалившейся фон дер Ляйен является нормой единоличное принятие решений по важнейшим для ЕС вопросам, таким как выделение Тунису €900 млн, выделение денег Украине без учета мнений правительств ЕС. Будучи уверенной в том, что кроме нее достойных политиков в Европе нет, фон дер Ляйен не считает нужным даже советоваться с политиками Евросоюза, игнорирует мнение правительства, – рассказала Ковитиди.

Сенатор отметила, что от фон дер Ляйен всегда хотели избавиться из-за скандалов и непрофессиональных, необдуманных решений.

Политический диктат, личный пиар, скандалы и непрофессионализм всегда являлись визитной карточной немецкой «вундерфрау». От нее всегда хотели избавиться. Так было, когда она занимала пост министра обороны Германии. Она незаконно привлекала внешних консультантов, действуя в обход правил публичных закупок, отдавая фирмам контракты на миллионы евро. Результатом ее работы стало катастрофическое состояние бундесвера. Комиссия фон дер Ляйен с радостью отправила бы ее не только в Брюссель, но и в Израиль или на Украину, – добавила Ковитиди.

Ранее стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны высокопоставленных лиц Евросоюза за превышение должностных полномочий. Дипломаты, законодатели и сотрудники ЕК заявили, что она не считается с официальным мнением стран ЕС и руководствуется суждениями небольшой группы советников.