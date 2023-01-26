«Все покажет поле боя»: военный эксперт высказался об Abrams Военный эксперт Ленков объяснил, что танки Abrams опасны только при обученном экипаже

Фото: Menelik Collins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские боевые танки Abrams представляют опасность только при умелом и хорошо обученном экипаже, заявил военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что в распоряжении России есть комплексы противотанковых ручных и автоматических вооружений, поэтому рассуждать о том, что будет при поставке боевых машин Abrams ВСУ, пока рано, «все покажет поле боя».

Неуязвимых танков не бывает. Abrams пробивается и в боковую, и в лобовую проекции современными бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. <...> Конечно, все покажет поле боя. Не танк страшен, а страшен его экипаж, — объяснил военный эксперт.

По мнению Леонкова, экипаж на боевых машинах будет не украинским. Препятствием для него может стать незнание местного театра боевых действий, уточнил эксперт. Во многом успех будет зависеть от заряжающего, который обеспечивает скорость стрельбы и подбор боеприпасов, подчеркнул он.

Леонков объяснил, что боеспособность Abrams будет зависеть также от климатических условий, топлива и соответствующего обслуживания. Эксперт уточнил, что танки, которые Вашингтон собрался передать Украине, «питаются» авиационным керосином, и пока непонятно, подойдет ли украинское топливо для Abrams.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что российских военных обучат уничтожать немецкие танки Leopard 2 и американские M1 Abrams. По его словам, военным уже выдали брошюры и пособия по выведению западных и американских боевых машин из строя.