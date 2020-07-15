Врачи подтвердили коронавирус президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару получил результат повторного теста на коронавирус. Анализ оказался положительным.
Об этом сам политик
Президент Жаир Болсонару сообщил CNN, что его новый тест на COVID-19 дал положительный результат, — отметили журналисты.
О заражении COVID-19 Болсонару сообщил 7 июля. При этом он отметил, что чувствует себя хорошо и проходит соответствующее лечение.
Как писал NEWS.ru, представители Бразильской ассоциации прессы собираются подать в суд на главу государства. По их словам, Болсонару подверг журналистов опасности во время пресс-конференции, на которой рассказал о своём заболевании. Президент был в медицинской маске, но социальная дистанция во время общения с журналистами не соблюдалась.
Бразилия занимает второе место по уровню заболевания коронавирусом в мире. С начала пандемии там заболели более 1,8 млн человек. Лидирующую позицию занимают США, где выявлено свыше 3,2 млн заболевших. Всего коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира.
Россия занимает четвёртое место по заболеваемости COVID-19. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 733,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 504 тысячи пациентов, умерли 11,4 тысячи.
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