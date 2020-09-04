Возле дворца принца Уильяма и Кейт Миддлтон нашли труп

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Расположенный на высоте 3342 метра ледник Мармолада является крупнейшим в Доломитовых Альпах. Это один из немногих ледников живописного итальянского горного хребта, который позволяет кататься на лыжах в любое время года. Но учёные университета Падуи бьют тревогу: Мармолада теряет объем с угрожающей скоростью, а через 15 лет может и вовсе исчезнуть. Причина — выбросы CO2.

Ледник за последние 70 лет потерял более 80% своего объёма, уменьшившись с 95 млн кубических метров в 1954 году до 14 млн сегодня. Исчезновение Мармолады всё ближе. Возможно, ему осталось...