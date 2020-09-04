Возле дворца принца Уильяма и Кейт Миддлтон нашли труп

29 августа полиция обнаружила женский труп в декоративном пруду возле Кенсингтонского королевского дворца. Он является резиденцией принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.
Прибывшая бригада парамедиков не смогла реанимировать женщину. Сначала её опознали, как Энделлион Грин, 51-летнюю художницу и подругу жены премьер-министра Великобритании. Ранее семья Энделлион заявляла о её пропаже. Но позже художница нашлась живой.
Тело, найденное в пруду, остаётся неопознанным,
В настоящее время смерть рассматривается как необъяснимая, но не считается подозрительной. Выяснение обстоятельств продолжается, — заявил представитель Скотланд-Ярда изданию.
Кенсингтонский дворец находится на западе Лондона. Ранее резиденция принадлежала принцессе Диане. После её смерти дворец перешел во владение старшему сыну Дианы, принцу Уильяму.
Ранее работник транспортной компании Ронан Хьюз, в прицепе грузовика которого в октябре 2019-го в графстве Эссекс (Великобритания) обнаружили тела 39 мигрантов из Вьетнама, признал свою вину в совершении непредумышленного убийства. Фигурант сделал заявление 28 августа 2020 года во время судебного слушания, писал NEWS.ru.
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