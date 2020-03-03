https://static.news.ru/photo/10129e60-5d72-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Китае продолжается снижаться. За последние 24 часа КНР сообщила о 129 новых случаях заболевания. Это самый низкий показатель с 20 января.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Порядка 80% всех заболевших приходится на Южную Корею, Иран и Италию. ВОЗ считает вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже его изменили на COVID-19.

По данным на 3 марта, всего эпидемия затронула 90 936 человек. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам, писал NEWS.ru.