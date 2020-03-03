https://static.news.ru/photo/bd07863a-5d6d-11ea-9e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Bank of Georgia/nbg.gov.ge

Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.

Деньги являются одним из источников распространения. Мы должны максимально постараться осуществлять оплату электронным путём, — заявил журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

При этом Гамкрелидзе порекомендовал гражданам после использования наличных денег обрабатывать руки дезинфицирующим средством.



По его словам, несмотря на то, что в Грузии на данном этапе нет внутреннего распространения инфекции, применение таких мер может снизить риски. Он также призвал финансовые учреждения, банки обеспечить во всех своих филиалах специальные места, где люди смогут обрабатывать руки после контакта с наличными средствами.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

По данным на 3 марта, эпидемия затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что госкомитет по делам здравоохранения КНР описал возможные способы заражения коронавирусом. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте с заболевшим. Также риск заболеть возникает при длительном нахождении в закрытом пространстве с высокой концентрацией взвешенных частиц с возбудителем (аэрозольный способ).