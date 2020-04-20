ВОЗ: ослабление ограничений в странах не говорит о завершении пандемии

https://static.news.ru/photo/d423f65e-8325-11ea-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Борьба с коронавирусом должна быть продолжена, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. С таким призывом на брифинге в Женеве выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ослабление ограничений — не конец эпидемии ни в одной стране, — цитирует ТАСС руководителя ВОЗ.

По его словам, для победы над коронавирусом необходимы устойчивые усилия со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать COVID-19. Гебрейесус призвал страны обеспечить «выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала дискуссии о смягчении карантинных мер, возникшие среди руководства некоторых регионов страны. В ходе видеоконференции представителей Христианско-демократического союза политик назвала их «вакханалией». Меркель пояснила, что рост числа заражённых коронавирусом может произойти вновь, если люди перестанут придерживаться правил социального дистанцирования. В прошедшие выходные из-за солнечной погоды многие жители ФРГ отправились гулять в парки.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.