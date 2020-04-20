ВОЗ оценит недостатки в глобальной системе реагирования на эпидемии

https://static.news.ru/photo/785d969e-8317-11ea-87dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус пообещал провести работу по выявлению проблем в системе подготовки к вспышкам опасных болезней в мире. Соответствующую просьбу в ВОЗ направили представители «Группы двадцати» (G20).

ВОЗ намерена провести работу, о которой попросила G20 — в сотрудничестве с нашими партнёрами оценить пробелы в глобальной подготовке и заложить основы для более здорового, безопасного и справедливого мира, о котором мы все мечтаем, — написал Гебрейесус в Twitter.

. @WHO is committed to leading the work requested by the @g20org leaders, in cooperation with our partners, to assess gaps in global preparedness, and to lay the foundations for the healthier, safer, fairer world we all want. #COVID19 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 20, 2020

Ранее «Группа двадцати» по итогам экстренного саммита выпустила коммюнике, в котором утверждается, что пандемия коронавирусной инфекции показала системные недостатки в организации здравоохранения в государствах мира.

Как сообщал NEWS.ru, США приостановили выплаты в бюджет ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что организация не справилась со своими обязанностями и должна понести ответственность.

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 2,4 млн. Более 150 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.