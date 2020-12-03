ВОЗ: на программу доступа к вакцинам от COVID-19 срочно нужны $4,3 млрд

https://static.news.ru/photo/f7e2ccae-3582-11eb-a66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Для международной программы доступа к средствам от COVID-19 ACT-Accelerator (ACT-A) срочно требуется $4,3 млрд для критически важных сфер работы. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В целом на программу необходимо изыскать $28,2 млрд. В организации отметили, что если эта нехватка не будет устранена, то страны со средними и низкими доходами столкнутся в 2021 году с задержкой в доступе к этим важным инструментам борьбы с вирусом, что приведёт к затяжной пандемии с серьёзными экономическими последствиями.

В ВОЗ напомнили, что, по данным экспертов, для 10 промышленно развитых стран, уже перечисливших для программы в общей сложности $2,4 млрд, в 2020–2021 годах выгода может составить $153 млрд, а к 2025 году — $466 млрд, передаёт ТАСС.

ACT-Accelerator (The Access to COVID-19 Tools Accelerator — буквально «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19») — это международное партнёрство, сформированное в апреле 2020 года при участии благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирной организации здравоохранения. Оно объединило как органы государственной власти разных стран, так и частные организации.

Частью ACT-Accelerator является механизм COVAX, который должен обеспечить создание мощностей по производству вакцины от коронавируса и распространение разработанных препаратов. Предполагается, что развитые страны оплатят приобретение вакцин, субсидируя так называемые финансируемые государства.

Ранее ВОЗ выступила против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации. Вместе с тем, как писал NEWS.ru, для мониторинга будущей массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения планирует создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, которая в данное время имеется у ВОЗ и показывает число заражений COVID-19 в мире.