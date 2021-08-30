В НАТО конфликт в Донбассе назвали не помехой членство Украины в Альянсе

Военные действия на юго-востоке Украины не помешают стране присоединиться к НАТО. Об этом заявил глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников в интервью изданию «Европейская правда».

Как отмечается , в Вашингтонском договоре отсутствует норма, которая могла бы помешать странам вступать в НАТО во время боевых действий. Однако при этом представители всех государств — членов Альянса должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность объединения. В связи с этим подобные решения принимаются коллективно.

По словам Винникова, НАТО может помочь Украине в восстановлении её территориальной целостности. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Чёрном море, силы НАТО размещены в Румынии, а корабли Альянса заходят в украинские порты. Всё это, как отмечается, является конкретными шагами солидарности и поддержки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил вопрос вступления Украины в НАТО с двусторонним копанием туннеля. По его мнению, иногда принятия Украины в Альянс больше желают западные партнёры, как это было в 2013 году, иногда — Киев, как это происходит сейчас.