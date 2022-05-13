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Военный эксперт сообщил о начале полного окружения сил ВСУ в Авдеевке

Военный эксперт Литовкин заявил о начавшемся окружении сил ВСУ в Авдеевке

Фото MOD Russia//Global Look Press

Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил в беседе с NEWS.ru, что российские войска «начинают выходить» на полное окружение группировки ВСУ в Авдеевке. По его словам, это позволит переломить ход спецоперации, в том числе и потому, что в Донбассе располагается треть всех украинских войск.

Из-за этого-то и вся эта пляска вокруг батальона «Азов». Если его ликвидировать, наступит конец украинской армии, — сказал Литовкин.

Ранее заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар сообщил, что в катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе тяжело ранены 600 его бойцов и эта цифра продолжает расти, как и число случаев смерти. Он добавил, что у его подразделения на территории завода нет антибиотиков и других медицинских принадлежностей для оказания помощи раненым. По его словам, Киев не принял необходимые меры для снабжения бойцов и теперь «должен сделать невозможное» для их спасения, включая эвакуацию под международные гарантии третьих лиц.

До этого бойцы «Азова» искали поддержки у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и папы римского. Предпоследнее обращение они адресовали всему «мировому сообществу» и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Жёны бойцов батальона «Азов», заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь», также просили главу Украины вывезти их мужей наряду с гражданскими при помощи ООН. Женщины выразили надежду, что мужчин включат в список для эвакуации.