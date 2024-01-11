Военный эксперт предрек британцам большие проблемы при поиске хуситов Военный эксперт Литовкин заявил, что британцам будет тяжело бороться с хуситами

Фото: Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Британской армии будет очень непросто наносить удары по хуситам, потому что эти племена живут в горах и пустыне, а найти их местоположение сложно, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что хуситы действуют как партизанские отряды и получают большую поддержку народа.

Обострение безусловно будет, но я не очень представляю, по каким объектам хуситов Лондон может нанести удар. У них каких-то объектов со складами и боеприпасами нет. Они могут быть в скалах, но найти объект, по которому надо ударить, для англичан это будет большой проблемой. Хуситы — это партизаны. Поймать их очень сложно. Партизаны всегда успешны, потому что их всегда поддерживает народ. Они действуют среди своих, и свои всегда прикрывают, — сказал Литовкин.

По мнению военного эксперта, заявление министра обороны Великобритании не стоит принимать за чистую монету. Литовкин считает, что их слова не всегда соответствуют не только здравому смыслу, но и реальному положению дел.

Накануне стало известно, что йеменские хуситы нанесли удар по американскому военному кораблю в Красном море. Он стал ответом на атаку ВС США на военно-морские силы хуситов в конце декабря. Удар был нанесен с применением беспилотников и ракет. Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс также заявил, что Великобритания рассматривает возможность нанесения ударов по объектам хуситов после атаки на суда в Красном море.