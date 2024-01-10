Хуситы напали на американский корабль в Красном море Йеменские хуситы заявили об ударе по кораблю США в Красном море

Фото: c6f.navy.mil

Йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, которые передает телеканал Al Masirah, в ходе атаки применялись ракеты и беспилотная авиация.

Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, — сообщил Сариа.

Он подчеркнул, что атака стала «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил. Сариа уточнил, что жертвами атаки военных США стали 10 членов движения.

Аналитик кандидат экономических наук Николай Кульбака ранее заявил, что нападения хуситов на торговые суда в Красном море могут привести к росту цен на нефть. По словам эксперта, самое главное — нужно избежать мирового экономического кризиса. Как отметил Кульбака, в таком случае кризис в первую очередь ударит по России, которая богата природными ресурсами и продолжает продавать их европейским странам и США.