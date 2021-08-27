Военные США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане

Центральное командование ВС США распространило заявление, согласно которому военные США провели спецоперацию против боевика ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане. Речь идёт об организаторе нападений, пишет ТАСС.

Согласно предварительной оценке, боевик был уничтожен.

Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] ИГ в Хорасане, — говорится в заявлении представителя командования Уильяма Урбана.

Урбан добавил, то не располагает информацией об убитых и раненых в результате этой операции.

Удар был нанесён с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения, — заявил представитель США.

Отмечается, что командование американских вооружённых сил получило все необходимые полномочия для проведения операций против ИГ (запрещена в РФ) в Хорасане по итогам встречи президента Джо Байдена с военачальниками, дипломатами и командой по национальной безопасности. Байдену доложили, что есть угроза ещё одной террористической атаки, но военные принимают все усилия по «защите аэропорта».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Баден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена) после терактов в аэропорту Кабула.