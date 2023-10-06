Военэксперт: украинский спецназ мог отправиться в Судан за боевым опытом Военэксперт Матвийчук: украинский спецназ мог отправиться в Судан на тренировки

Фото: МО Украины

Украинский спецназ мог отправиться в Судан для обкатки техники, а также для получения боевого опыта вне поле зрения России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя информацию киевских СМИ о том, что бойцы ВСУ проводили операции против ЧВК «Вагнер». По его мнению, украинцы оказались в африканской стране по рекомендации западных кураторов. Аналитик считает, что солдаты могут вскоре вернуться в зону СВО и использовать полученный опыт в сражениях с российской армией.

Украинский спецназ может по рекомендации западных кураторов проходить в Судане обкатку для продолжения боевых действий на территории Украины, для попыток совершения диверсий на территории РФ, предположу и такое, чтобы украинский спецназ получил боевой опыт вне досягаемости российских средств поражения, — сказал Матвийчук.

На этом фоне он также указал на угрозу превращения украинских войск в подобие «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) или «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), когда Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией. Более того, по мнению Матвийчука, остатки ВСУ могут выполнять поручения западных правительств уже после завершения СВО.

Вполне возможно, что потом они будут выполнять задачи США и Британии, как это было после Второй мировой войны, когда Вашингтон и Лондон использовали экс-боевиков вермахта, — сказал Матвийчук.

Ранее стало известно, что Лондон рассчитывает до конца текущего года подготовить 30 тысяч солдат ВСУ. На текущий момент британские инструкторы обучили около 22 тысяч украинских бойцов.