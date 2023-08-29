Военэксперт указал на сложности в уничтожении пусковых установок «Нептун» Военэксперт Пылаев заявил о сложностях в уничтожении пусковых установок «Нептун»

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Береговой комплекс РК-360МЦ

Уничтожение украинских противокорабельных ракет «Нептун» не представляет сложностей для российских средств ПВО, как и перехват снарядов HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Пылаев. По его словам, нерешенной задачей по-прежнему остается уничтожение самих пусковых установок.

В уничтожении ракет «Нептун» нет сложностей, это штучное изделие, которого у Украины немного, максимум 20 штук. А вот с их пусковыми установками дело обстоит иначе. Они мобильные, напоминают грузовой автомобиль импровизированной конструкции. Конечно, они взаимодействуют с внешними источниками разведданных, с которыми у них проблем нет. Сложность при уничтожении установок связана с тем, что мы до сих пор не добились полного доминирования в воздухе, — заявил эксперт.

Пылаев предположил, что украинская система ПВО хорошо взаимодействует с системой РЭБ, что мешает уничтожать пусковые установки.

По этой причине мы все еще перехватываем HIMARS, а не уничтожаем пусковую установку в момент пуска. Такой несложный тактический прием, как дежурство в воздухе с последующим уничтожением установок, нами не производится. Это может означать, что пока мы не можем запускать тактическую авиацию глубоко на территорию противника и предпочитаем обходиться дальнобойными системами поражения, стартующими за пределами зоны ПВО, — пояснил он.

29 августа Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО ракеты ВСУ «Нептун» в ходе СВО. Кроме того, за сутки были перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.