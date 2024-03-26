Военэксперт раскрыл тактику России в столкновении с ВС Франции на Украине Эксперт Тебин: ВС РФ будут бить по частям французской армии на Украине

Фото: МО РФ

Боевая работа ОТРК «Искандер»

В случае прямого участия Франции в конфликте на Украине российская армия может начать наносить удары по местам дислокации военнослужащих Пятой республики, заявил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Прохор Тебин. Он напомнил, что с начала СВО уже были случаи, когда ВС РФ целенаправленно били по иностранным подразделениям.

В самом начале конфликта — в марте 2022 года — армия России нанесла удар по Яворовскому полигону. Там находились в большом количестве иностранные наемники, в том числе в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, — заметил эксперт.

При этом он считает, что французские войска не стоит недооценивать. Несмотря на то что в течение длительного времени они были задействованы в крупных войнах, на их счету есть участие в локальных конфликтах, отметил эксперт.

Ранее телеканал LCI со ссылкой на источники в военных кругах сообщил, что в случае прорыва украинской обороны российскими военными армия Франции может вступить в прямой конфликт с РФ. По словам инсайдеров, рассматриваются несколько вариантов французской интервенции, один из которых предполагает размещение войск Пятой республики в укрепрайонах ВСУ.

При этом в середине марта президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien допустил, что его войска в какой-то момент могут начать проведение наземных операций на Украине. Он подчеркнул, что Париж должен быть готов к любым сценариям, а его позицию поддерживают в других европейских государствах.