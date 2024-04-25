Военэксперт раскрыл, куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут ударить ATACMS по железной дороге в Крым

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Украинские войска попытаются атаковать новую железную дорогу России из Ростова-на-Дону в Крым, допустил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключает, что для этого они используют средства поражения, переданные Западом.

Артиллерией они не ударят, потому что она не подходит на такие расстояния, чтобы дотянуться до дороги. А вот ракеты ATACMS, которые поставили им американцы, и беспилотники — это вполне допустимо, — считает эксперт.

По мнению Матвийчука, у России есть все средства и силы, чтобы отразить предполагаемые удары по новому транспортному коридору.

Наша система противодействия с каждым днем совершенствуется. Мы используем технические средства предупреждения, средства мониторинга воздушного пространства и наземных прилегающих территорий, а также развертываем дополнительные силы радиотехнической разведки и средства противовоздушной обороны, — подчеркнул он.

На концерте в честь 10-летия вхождения Крыма в состав России Владимир Путин сообщил, что магистраль уже связала Ростов с Донецком и Мариуполем, а в скором времени поезда пойдут до Севастополя. По словам главы государства, это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста.