Военэксперт объяснил, почему Senator стал легкой добычей российской армии Военэксперт Дандыкин: в канадской бронемашине Senator нет ничего выдающегося

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Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator

Канадские бронемашины Senator поставляли на Украину в очень ограниченном количестве и именно поэтому об уничтожении одной из них стало известно только сейчас, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, канадскую бронемашину воспринимают как экзотику, тогда как в основном украинская армия использует немецкую, американскую, французскую и британскую технику.

Senator не те машины, которые массово выпускаются, не думаю, что они в чем-то выдающиеся. На полях сражения они — экзотика. Сейчас ВСУ оказались в плачевном состоянии, поэтому используют любое вооружение, которое им только поставляют, чтобы нам противодействовать. Для ним слишком многое поставлено на карту, поэтому в дальнейшем, думаю, мы услышим еще о новых видах техники, поставляемых в зону СВО, — заявил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили боевую бронированную машину Senator в зоне спецоперации. Ведомство впервые указало эту военную технику в списке потерь ВСУ. Известно, что Senator производят в Канаде. Он рассчитан на перевозку до 10 полностью экипированных бойцов.