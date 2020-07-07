Внучка Хрущёва оценила «развенчание культа личности» рабовладельцев в США

https://static.news.ru/photo/3b795630-c05e-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кампания за демонтаж монументов, связанных с колониальным прошлым, в США не принесёт никаких результатов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на мнение внучки советского руководителя Нины Хрущёвой, живущей в Соединённых Штатах.

По мнению Нины Хрущёвой, работающей экспертом по России в Новой Школе Нью-Йорка, снос статуй Иосифа Сталина был одной из крупных ошибок её деда.

Демонтаж не работает, — приводит газета мнение внучки Никиты Хрущёва. — Развенчание культа личности Сталина было величайшим достижением Хрущёва, но попытка убрать его из поля зрения общественности, стереть историю, была большой ошибкой. Снос статуй чьего-то героя только провоцирует ненависть.

Демонтаж советских монументов не спас Россию от возвращения к авторитарному правлению, констатируют журналисты издания. Более того, популярность фигуры Сталина в России растёт, а российское руководство устанавливает новые памятники, связанные с советской историей. Поэтому не решит проблем чернокожих и самовольный снос памятников рабовладельцам, уверены в The New York Times.

В США продолжается масштабная общественная кампания за снос памятников историческим фигурам, связанным с рабством. Как писал NEWS.ru, в городе Балтимор протестующие скинули в залив памятник Христофору Колумбу.