ВМС США перехватили в Османском заливе судно с 50 тоннами боеприпасов

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

ВМС США перехватили рыболовецкое судно с 50 тоннами боеприпасов, дистанционных взрывателей и ракетного топлива в Османском заливе. Корабль следовал из Ирана в Йемен, сообщает Центральное командование американских ВС, выдержку из заявления которых приводит ТАСС.

1 декабря ВМС США на Ближнем Востоке перехватили рыболовный траулер, контрабандой перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и топлива для ракет в Оманском заливе вдоль морского маршрута из Ирана в Йемен, — говорится в заявлении.

Груз был найден во время проверки судна. Американские военные обнаружили на корабле около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 25 тыс. патронов калибра 12,7 мм, почти 7 тыс. дистанционных взрывателей и более 2,1 тонны топлива, которое используется для снарядов от ручных противотанковых гранатометов.

Вице-адмирал Брэд Купер, командующий Пятым флотом США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, заявил, что этот «масштабный перехват» показывает, что Иран продолжает «незаконно передавать смертоносную помощь» и совершать «дестабилизирующие действия».

Американские власти считают, что Тегеран таким образом передавал военную помощь в Йемен мятежникам-хуситам из шиитского движения «Ансар Аллах», а это «нарушает резолюцию 2216 Совбеза ООН и международное право».

Это уже второе масштабное задержание подобного рода за месяц. Так, 8 ноября Пятый флот ВМС США перехватил в Османском заливе рыболовецкое судно, которое перевозило порядка 170 тонн материалов для изготовления взрывчатки.

Ранее шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы), правящая на севере Йемена, пригрозила возобновлением ударов по нефтяной инфраструктуре ОАЭ и Саудовской Аравии. Это произошло после полугодового перерыва, связанного с действующим в Йемене перемирием между сторонами конфликта.