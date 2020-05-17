Власти Индии продлили режим самоизоляции до 31 мая

https://static.news.ru/photo/ef75991e-984f-11ea-b431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biswarup Ganguly/Global Look Press

Введённый из-за пандемии COVID-19 режим ограничительных мер в Индии будет продлён до 31 мая. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Режим самоизоляции введён на индийской территории с 25 марта, а недавно МВД продлило действующие ограничения до 17 мая и дало указание штатам определить «красные», «оранжевые» и «зелёные» зоны по численности заболевших коронавирусом.

В «зелёных» и «оранжевых» зонах с определёнными ограничениями разрешено перемещаться на такси и общественном транспорте. Там работают отдельные магазины и заводы.

Однако работа учебных и развлекательных заведений запрещена во всех штатах, закрыты границы между штатами, запрещены полёты на самолётах, поездки на поездах и метро. Только грузовые перевозки разрешены.

По распоряжению, выданному Национальным органом по борьбе со стихийными бедствиями, настоящим даётся указание продолжить меры по локализации распространения вируса COVID-19 до 31 мая 2020 года, — цитирует заявление МВД РИА Новости.

Кроме того, власти продлили действие запрета на внутренние авиарейсы. При самоизоляции в Индии не работают школы и университеты, гостиницы, крупные торговые центры и рестораны. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят.

Внутри штатов курсируют автобусы, но с оговоркой, что окончательное решение остаётся за местными властями.

К этому времени в Индии коронавирусом заболели 90,9 тысячи жителей, 34,1 тысячи выздоровели, 2,8 тысячи человек погибли.

Как писал NEWS.ru, Индия разрешит частные инвестиции во все сферы экономики.