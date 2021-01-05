Власти ФРГ созвали кризисную встречу по вопросам вакцинации

https://static.news.ru/photo/b22702c4-4f50-11eb-8362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 6 января созвала кризисную встречу представителей германских властей. Предполагается обсудить способы увеличения производства вакцины.

Таким образом Меркель отреагировала на критику в адрес своего однопартийца и министра здравоохранения Йенса Шпана за темпы вакцинации, сообщает газета The Bild.

Отмечается, что в ходе встречи предполагается обсудить способы увеличения производства вакцины, для этого в ведомстве канцлера хотят создать специальную рабочую группу. В неё войдут Шпан, министр экономики Петер Альтмайер, вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц, а также глава аппарата канцлера Хельге Браун.

Меркель и её правительство критикуют из-за низких темпов вакцинаци не только отдельные политики, но СМИ. Сейчас в ФРГ привиты менее 0,5% населения.

Эксперты оценивают это как раскол в правительстве и начало предвыборной гонки в ФРГ в преддверии запланированных на осень парламентских выборов.

До 10 января в Германии действует жёсткий локдаун из-за высоких темпов распространения COVID-19. Не работают все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, ёлочных базаров. Власти также запретили продажу пиротехники и алкоголя на улицах. Школьники находятся на каникулах или на дистанционном обучении. Федеральные земли могут ужесточить действующие меры в случае серьёзного роста заболеваемости. Встречаться могут только группы не более пяти человек.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за продление ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По его словам, страна пока далека от удовлетворительных показателей заболеваемости, писал NEWS.ru.