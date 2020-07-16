Власти Австрии отвергают планы США по санкциям на «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/e068de28-c783-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Австрии прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» и части проекта «Турецкий поток». В ведомстве заявили, что отвергают позицию США.

Там призвали вести прямой диалог между партнёрами и не принимать односторонние меры. Об этом говорится в Twitter МИД Австрии.

Австрия категорически отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции для предотвращения строительства «Северного потока — 2». Мы полагаемся на прямой диалог между партнёрами, а не на односторонние меры, — подчеркнули в дипведомстве.

Ãsterreich lehnt die US-PlÃ¤ne von extraterritorialen Sanktionen gegen den Bau von #NordStream2 klar ab. Unter Partnern setzen wir auf direkten Dialog und nicht auf einseitige MaÃnahmen. — MFA Austria (@MFA_Austria) July 16, 2020

Как писал NEWS.ru, Помпео сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство включит российские инфраструктурные проекты в санкционный список.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.