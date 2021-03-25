Владелец Ever Given пообещал разблокировать Суэцкий канал уже завтра

https://static.news.ru/photo/d4824a4a-8e16-11eb-8103-96000091f725_660.jpg Фото: suezcanal.gov.eg

Японская компания Shoei Kisen, владеющая контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, назвала ожидаемые сроки разблокировки канала. Предполагается, что судно будет снято с мели к вечеру субботы, 27 марта, по японскому времени — в Москве в это время будет на шесть часов меньше.

На данный момент мы продолжаем работы по удалению песка с помощью дополнительных дноуглубительных инструментов, — говорится в сообщении компании, которое приводит Nikkei.

Речь идёт об удалении больших объёмов песка из-под носовой части судна. Компания подчёркивает, что никто из экипажа не пострадал, также не выявлено утечек топлива. В организации уточнили, что направили к месту инцидента два больших буксира.

Что касается причин произошедшего, пока нет других версий, кроме озвученной ранее: корабль сбился с курса из-за плохой видимости в условиях сильного ветра. Президент компании Юкито Хигаки подтвердил эту версию, отметив, что не располагает информацией о возможных неполадках с навигационными приборами.

Я прошу прощения за то, что мы причинили большие неприятности и беспокойство. Пока мы знаем только, что это случилось из-за резкого изменения погодных условий, — сказал Хигаки.

Как писал NEWS.ru, в результате блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given там застряли танкеры с нефтью на общую сумму более $400 млн. Севший на мель контейнеровоз перекрыл путь по меньшей мере семи крупнотоннажным судам, которые в общей сложности перевозят свыше 6 млн баррелей нефти. Пять из них находятся южнее места аварии и два — севернее.