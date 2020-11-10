Владельцем дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит оказалась дочь Назарбаева

https://static.news.ru/photo/224e18b0-23ca-11eb-bce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Владельцем дома главного и самого известного сыщика Великобритании Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне оказалась дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила лондонская Times.

Издание указывает, что в руки его журналистов попали документы о структуре собственности. В 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — дочери Нурсултана Назарбаева и его внуку, пишет Times.

При этом семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.

В 2013 году Forbes Kazakhstan оценил её состояние (дочери Назарбаева) в $600 млн. Её сын, бизнесмен, последней лондонской резиденцией которого оказался дом в «квартале миллиардеров» в Хэмпстеде, был назначен главой крупного казахстанского производителя сахара в возрасте 19 лет и занимал должность главы одного из крупнейших банков Казахстана. В 2012 году его состояние оценивалось в $200 млн, — пишет Times.

Утечка электронных документов, в которых запрашивалась информация о конечном владельце собственности на Бейкер-стрит, свидетельствует, что 90% собственности принадлежит Назарбаевой, а 10% — Нурали Алиеву. Общая стоимость оценивается в $140 млн.

Как сообщал NEWS.ru, в 2020 году в семье Назарбаевых произошло сразу несколько громких событий, в том числе трагических. Так, в августе от внезапной остановки сердца скончался 30-лений сын Дариги Назарбаевой Айсултан.

Сам Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, однако затем успешно справился с болезнью.