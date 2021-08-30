Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

В Кремле ожидают, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ состоится в первой декаде сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит, — сказал он.

Позднее Песков сообщил, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 9 сентября.

23 августа российский президент провёл телефонные переговоры с Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь шла о ситуации в Афганистане, которую обсуждал комитет. Главы государств обменялись мнениями по итогам заседания и условились о графике дальнейших контактов, а также обсудили экономическую составляющую взаимоотношений России и Белоруссии.

Кроме того, лидерами стран были обсуждены союзные программы и предстоящие учения «Запад-2021». Также Путин и Лукашенко подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. Стороны договорились о контактах на высшем уровне на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Лукашенко с днём рождения, а также направил ему поздравительную телеграмму.