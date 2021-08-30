Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

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Россия будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана, и готова приступить к этому уже сейчас. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать, — сказал он. Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии...