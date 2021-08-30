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Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

11:19, 30 августа 2021
Путин поздравил Лукашенко с днём рождения Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и поздравил своего коллегу с днём рождения. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. Кроме того, главы государств затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. Путин и Лукашенко обсудили предстоящие контакты в различных форматах.

Ранее Путин направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня её рождения. Президент высоко оценил вклад Алиевой в упрочение отношений стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Он выразил свою уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, которое, по его словам, в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

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