Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и поздравил своего коллегу с днём рождения. Об этом говорится на сайте Кремля.
Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. Кроме того, главы государств
Ранее Путин направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня её рождения. Президент высоко оценил вклад Алиевой в упрочение отношений стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Он выразил свою уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, которое, по его словам, в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.