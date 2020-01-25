Специалисты Уханьского института вирологии опровергли информацию, что новый коронавирус произошёл от змей. По мнению учёных, источником вируса являются летучие мыши.
Исследование о «змеином» происхождении было опубликовано в Journal of Medical Virology в среду, 22 января.
Авторы нового исследования провели анализ образцов лёгочной жидкости шести пациентов и обнаружили, что РНК образцов 2019-nCoV совпала на 96% с РНК вируса, который ранее был найден у летучих мышей азиатских подковоносов.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская считает коронавирус биологическим оружием. По мнению политика, возникновение страшных эпидемий не может быть случайностью.
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