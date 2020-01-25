https://static.news.ru/photo/5a024394-3f69-11ea-82d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hinze, K./Arco Images GmbH/Global Look Press

Специалисты Уханьского института вирологии опровергли информацию, что новый коронавирус произошёл от змей. По мнению учёных, источником вируса являются летучие мыши.

Исследование о «змеином» происхождении было опубликовано в Journal of Medical Virology в среду, 22 января.

Авторы нового исследования провели анализ образцов лёгочной жидкости шести пациентов и обнаружили, что РНК образцов 2019-nCoV совпала на 96% с РНК вируса, который ранее был найден у летучих мышей азиатских подковоносов.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская считает коронавирус биологическим оружием. По мнению политика, возникновение страшных эпидемий не может быть случайностью.