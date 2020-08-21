Вирусолог назвал высокую мобильность населения причиной вспышки COVID в США

https://static.news.ru/photo/eaca7cd8-e460-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via www.imago-images.d/Global Look Press

Большое количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США обусловлено высокой мобильностью населения, а также плохими карантинными мерами. Так считает вирусолог Константин Чумаков.

Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезён и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско. Второй фактор — отсутствие серьёзного карантина, — рассказал Чумаков в интервью РБК.

По его словам, в Европе и Китае нарушающих карантин людей в том числе подвергали полицейскому преследованию, а в Штатах не было жёстких мер. Он отметил, что большинство населения соблюдает масочный режим, некоторое время были закрыты парикмахерские и салоны красоты.

Чумаков считает, что сейчас в США снизилось число новых заражений. Ситуация стабилизировалась в Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе, где вспышка коронавируса прошла в апреле. При этом эпидемия только набирает обороты в Техасе, Флориде и Калифорнии. Специалист подчеркнул, что на графиках в США видны две волны заболевания коронавирусом. На самом деле это означает, что разные штаты стали заболевать в разное время.

По состоянию на 22 августа США занимает первое место по числу заразившихся коронавирусом в мире. Общее число заболевших в стране — 5 623 989 человек. Умерли 175 406.

Количество новых случаев заболевания уменьшилось: 6 августа было зафиксировано более 59 тысяч заражений, 20 августа их число составило около 44 тысяч. 14 августа в стране заразились 64 тысячи человек. В 20 штатах зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19, рост числа заболевших наблюдается в Южной и Северной Дакоте, на Гавайях, в Вайоминге и Канзасе.

NEWS.ru писал, что в США увеличилось число семей, которым не хватает денег на еду. Это связано с ростом безработицы из-за пандемии коронавируса, замедлением экономики, а также прекращением программ помощи безработным.