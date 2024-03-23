Видный функционер ООН осудил теракт в «Крокус Сити Холле» Глава УВКПЧ ООН Тюрк осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фолькер Тюрк

Верховный комиссар Организации по правам человека Фолькер Тюрк осудил теракт в «Крокус Сити Холле». В своем Twitter (X) подразделение ООН сообщило , что Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами о правах человека.

Глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк в ужасе от смертоносного теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Ничто не оправдывает такое нападение. Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами о правах человека. Мы выражаем солидарность с жертвами этого шокирующего насилия, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сказал, что ООН опечалена сообщениями о стрельбе в московском «Крокус Сити Холле». Организация, по его словам, пытается получить дополнительную информацию. Позднее его слова отредактировали.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ООН за оперативную корректировку позиции по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале дипломат отметила, что организация быстро исправила изначальное мнение о том, что «опечалена» трагедией на безусловное осуждение теракта.